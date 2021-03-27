CHP'nin HDP ziyaretine sert tepki! “Ecdadın kemiklerini sızlatınız”

Yerel seçimlerde yaptığı gizli ittifak kamuoyunda tepkiyle karşılanan CHP yönetiminin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle yeniden yakınlaşma çabaları Çanakkale'de bir kez daha yüzünü gösterdi. CHP Çanakkale İl Yönetiminin, HDP'ye yaptığı ziyaret sosyal medyada büyük tepki toplarken, CHP yönetimi çareyi yorumları silmekte buldu.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" MESAJI

CHP Çanakkale ll Başkanı Metin Ümit Ural'ın parti üyeleriyle birlikte HDP İl yönetimine yaptığı ziyaret şanlı deniz zaferinin yazıldığı Çanakkale'de kabul görmedi. İl Başkanı Ural'ın sosyal medyadan "Birleşerek, dayanışarak ve Demokrasi güçlerinin desteğini alarak başaracağız" yazarak "birlikte başaracağız" hashtag ile paylaştığı fotoğrafa onlarca yorum yağdı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Fotoğraf kısa sürede sosyal medya büyük tepki toplarken il yönetimi çareyi bazı mesajları silmekte buldu. Atatürk'ün kurduğu CHP bu değil diyerek tepkilerini dile getiren bazı partililer, " Çanakkale şehitlerimizin ruhunu sızlattınız. Gidin kandilden oy isteyin Bu millet size hak ettiği dersi verecek" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Atatürk'ün adını ağzınıza anmayın diyen bir kullanıcı ise "ek yol iktidar mantığıyla bir destan yazılmış memleketimde Çanakkale'de,Pelvin Buldan gibi yönetici fotolarının altında Atamızın kurduğu Chp yöneticilerinin ziyaretlerde bulunmasını asla kabul edemem. Hep dedik ve yine diyorum. Biz Chp'ye değil Chp'yi yanlış yönetenlere karşıyız. Hdp ile ittifak demeden yaptıkları ile ittifak olduklarını kanıtlayan Genel merkez zihniyetini gördükçe öfkemiz artarken şimdi de Çanakkale'de ziyaretler yapılıyorsa Chp'nin nasıl bir çizgiye geldiğini kanıtlamış.." diye yazdı.

SOYLU'YA HAKARET ETMİŞTİ

Ziyarette CHP Çanakkale İl Başkan Yardımcısı olan Doğan Ateş'in HDP yöneticilerinin saflarında oturması dikkat çekti. Ateş, 12 Nisan 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstifa ettiğini duyurmasının ardından yaptığı yorumla büyük tepki toplamıştı. Ateş, istifanın ardından "Darısı kalan soysuzların başına" yorumunu gelen tepkiler üzerine kaldırmış fakat Ateş hakkında CİMER'e binlerce şikayet başvurusu yapılmıştı.