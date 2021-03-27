Çocuk parkında panik dolu anlar! Oyun demirlerinde sıkışıp kaldı

Merkez Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesinde bulunan çocuk parkına giden K.T ve erkek kardeşi M.T.A, parkta oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra kardeşinin yardım çığlıklarını duyan abla, kardeşinin helezon şeklinde olan demir oyun alanının içinde sıkıştığını fark etti. Tüm uğraşlarına rağmen kardeşini sıkıştığı yerden çıkartamayan abla K:T, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlarda çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Parka gelen ekipler, kesici aletle parkın demirlerini keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Küçük çocuk çağırılan 112 ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.