Daha geniş güncel ve somut bir düzenleme

MilliSavunma Bakanlığı'nda dün basın değerlendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin şunlar söylendi: "Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliği'nin 'Giriş Koşulları' başlığını taşıyan 44'üncü maddesinde yer alan sübjektif değerlendirmelere tabi olan ve TCK'da suç olarak düzenlenmemiş olan muğlak 'Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması' şartı kaldırılarak, daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut suçta ve cezada kanunilik ilkesini gözetir şekilde bir düzenleme getirildi. Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." Toplantıda diğer konularda verilen bilgiler ise şöyle:15 Temmuz'dan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. 1 Ocak - 25 Mart 2021 tarihleri arasında; 712 personel kamu görevinden çıkarıldı, 101 emekli personelin rütbesi geri alındı, 44 personel göreve iade edildi, 3 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edildi.1 Mart'tan itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen ve devam eden operasyonlar neticesinde 231 terörist etkisiz hâle getirildi. Suriye Harekât Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere mart ayı içerisinde 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.NATO Karargâhında Ayrıştırma Önlemleri Toplantılarının 11'incisi icra edildi. Önümüzdeki dönemde, Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. Türkiye, sorunların çözümünde ve tüm ilişkilerinde, barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve ittifak ruhunu gözeten yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edecektir.Mart ayı içerisinde, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 867 şahıs yakalandı, 19 bin 722 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Bu şahıslar arasında 5'i FETÖ olmak üzere toplam 15 terör örgütü mensubu yakalandı. 19 bin 346 paket sigara, 116 kg uyuşturucu ve 350 adet muhtelif silah ele geçirildi.5 ve 14 Mart 2021 tarihlerinde rejim ve destekçileri tarafından ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldı. Saldırılarda 1 sivil öldü, 41 sivil yaralandı. Rejim tarafından 21 Mart 2021'de, Birleşmiş Milletler tarafından koordinatları belirlenen ve vurulmaması gereken İdlib Atarib'deki bir hastaneye top atışları yapıldı, saldırı neticesinde 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil hayatını kaybetti, 10 sivil ise yaralandı. Öte yandan güvenlik kaynakları, Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan iletişim için "kırmızı hat" kurulması çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.