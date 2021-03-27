FETÖ, Niğde’ye 100 sandık mühimmat gönderdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Kayseri'den Niğde'ye 100 kasa silah ve bomba dolu mühimmat gönderdiği ortaya çıktı. Kayseri'den bir kadın tarafından kargoya verilen mühimmatlar, 14 Temmuz'da Niğde'deki bir kafeye götürüldü. Darbe girişiminde halka ya da polise karşı kullanılması için gönderildiği değerlendirilen mühimmatları taşıyan bir işçinin sandığı düşürmesi üzerine hainlerin planı deşifre oldu. Kafe sahibi H.B.'nin "Dikkat et, bizi havaya mı uçuracaksın" sözü üzerine şüphelenen işçinin ihbarı üzerine olay yerine giden ve boş sandıklarla karşılaşan polis soruşturma başlattı. Mühimmatların Sivas'ta bir bağ evine gömüldüğü yönünde ipucuna ulaşıldı. Ancak emniyetin içindeki kripto FETÖ'cüler, soruşturmayı yürüten polisleri önce görevden el çektirdi, sonra da kumpas kurup görev yerlerinin değişmesini sağladı. Bu yüzden emekliye ayrılmak zorunda kalan eski polis Ergün Arslantaş (47), "Biz gittiğimizde sandıkların içi boşaltılmıştı. Mühimmatlara ait kod ve numaralar yazıyordu. Fotoğrafını ve videosunu çektim. Beni uydurma bir suçtan gözaltına aldılar. Mühimmatla ilgili bilgiler olan flaş bellek yanımdaydı. Onu da aldılar. Ben ve birkaç arkadaşım konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ancak delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" diye konuştu.