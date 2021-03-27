FETÖ’nün TSK yapılanmasına 41 tutuklama

İzmirmerkezli 53 il ve KKTC'de, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 kişiden gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle 135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i tutuklandı, 95'i serbest bırakıldı.