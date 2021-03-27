Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün TSK yapılanmasına 41 tutuklama
Giriş Tarihi: 27.3.2021

’nün yapılanmasına 41 tutuklama

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ’nün TSK yapılanmasına 41 tutuklama
İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 kişiden gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle 135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i tutuklandı, 95'i serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün TSK yapılanmasına 41 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA