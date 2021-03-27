Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 190 can kaybı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor.

42 BİN 619 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 508 bin 575'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 190 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 465'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 781'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 259 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 7 milyon 550 bin 454 kişi tek aşı dozu 2 milyon 653 bin 261 iki doz aşı oldu.