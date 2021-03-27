Güvenlik soruşturması için yeni teklif! Dikkat çeken kayınvalide ve kayınpeder detayı

AK Parti, ilk kez memuriyete başlayacak kişiler için yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının çerçevesini belirleyen ve önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak yasa teklifinde iki değişiklik yapılmasını gündemine aldı. Bunlar, kayınvalide ve kayınpederin güvenlik soruşturma kapsımı dışına alınması ile öğretmenlere de güvenlik soruşturması yapılması oldu.
Memuriyete girişte yapılan arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasına ilişkin yasanın bazı hükümlerini Anayasa Mahkemesi iptal etti. AYM'nin gerekçeleri dikkate alınarak AK Parti bir yasa teklifi hazırlayıp TBMM Başkanlığına sundu. Uzun süredir üzerindeki çalışmalar devam eden teklif Genel Kurul gündemine alındı. Bu hafta düzenleme görüşülecekti ancak Genel Kurul çalışamadığı için görüşmeler önümüzdeki haftaya kaldı.
AK Parti, teklife ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor. Görüşmeler sırasında verilecek önergeler ile bazı değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda iki konu üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki kamuoyunda ve AK Parti içinde de bazı tartışmalara neden olan güvenlik soruşturmasının kimlere yapılacağı. Teklife göre memuriyete ilk kez girecek olanların birinci derece akrabaları (anne-baba) ile sıhri akrabalarına (kayınvalide, kayınpeder) da güvenlik soruşturması yapılıyor. Bu düzenlemeye muhalefet "suçun şahsiliğini" gerekçe göstererek karşı çıkmıştı. AK Parti içinde de bazı tartışmalar oldu. AK Parti, AYM'nin kapsamı geniş bulabileceği, düzenlemenin işi özüne de çok uygun olmadığı düşüncesi ile çıkartılmasını planlanıyor. Ancak bu konudaki son karar önümüzdeki hafta verilecek.
Düzenleme ile ilgili ikinci tartışma ise güvenlik soruşturmasının kimlere yapılacağı. Arşiv araştırması ilk kez memuriyete girecek herkese uygulanıyor. Sabıka kaydı, mahkeme süreci gibi resmi kayıtlarda bulunan belgelere bakılıyor. Güvenlik soruşturması ise asker, polis, istihbarat birimleri gibi devlet güvenliği ile ilgili kritik görevlerde bulunana personele uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın, öğretmenlerin de güvenlik soruşturması yapılacak grup içine alınması yönünde bir öneri getirdiği öğrenildi. AK Parti, bu konu üzerinde detaylı bir çalışma yapıyor. Çalışmanın sonucuna göre bir karar verilecek. Bu talebin FETÖ ve PKK gibi terör örgütü sempatizanlarının öğretmen olmasının önüne geçmek olduğu belirtiliyor.
TEKLİF NE GETİRİYOR?
Teklif şu değişiklikleri içeriyor:
* Memuriyete ilk kez girecek olanlara arşiv araştırması yapılacak.
* Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışanlar ve üst kademe personeli için arşiv araştırmasının yanı sıra güvenlik soruşturması da yapılacak.
*Güvenlik soruşturmasında "görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal veriler, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişki, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığına" bakılacak. Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği 3 kişi den az olmamak üzere değerlendirme komisyonu kurulacak.