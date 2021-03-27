Güvenlik soruşturması için yeni teklif! Dikkat çeken kayınvalide ve kayınpeder detayı

AK Parti, ilk kez memuriyete başlayacak kişiler için yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının çerçevesini belirleyen ve önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak yasa teklifinde iki değişiklik yapılmasını gündemine aldı. Bunlar, kayınvalide ve kayınpederin güvenlik soruşturma kapsımı dışına alınması ile öğretmenlere de güvenlik soruşturması yapılması oldu.

Memuriyete girişte yapılan arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasına ilişkin yasanın bazı hükümlerini Anayasa Mahkemesi iptal etti. AYM'nin gerekçeleri dikkate alınarak AK Parti bir yasa teklifi hazırlayıp TBMM Başkanlığına sundu. Uzun süredir üzerindeki çalışmalar devam eden teklif Genel Kurul gündemine alındı. Bu hafta düzenleme görüşülecekti ancak Genel Kurul çalışamadığı için görüşmeler önümüzdeki haftaya kaldı.