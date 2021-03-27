HDP, aşk kaçamağında yakalanan sahte imamı “Din Alimi” diye sundu

HDP, Ankara'da bir otelde parti içinde başlattığı kampanya kapsamında "Adalet ve İslam" buluşması yaptı. Parti eş başkanı Pervin Buldan'ın "kıymetli din alimlerimiz" diye hitap ettiği programa onur konuğu ve kanaat önderi sıfatıyla 2011 yılında eşi ve çocuklarını Ankara'da bırakarak Ramazan ayında sevgilisiyle bodrumda kaçamak yaparken yakalanan ve o dönem PKK adına alternatif Cuma namazları kıldıran sözde imamı Übeytullah Özmen konuşturuldu. "Din alimi" sıfatıyla kürsüye çıkartılan sözde imam Übeytullah Özmen, "Sahte İslam" başlığında konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK eşittir HDP" olarak tanımlandıktan sonra kapatılması için iddianame hazırlanan Halkların Demokratik Partisi tarafından Ankara'da bir otelde "İslam ve Adalet" buluşması yapıldı. Programa katılan parti eş başkanı Pervin Buldan'ın "kıymetli din alimlerimiz" diye hitap ettiği buluşmanın onur konuğu ve kanaat önderi ise Übeytullah Özmen oldu.

YASAK AŞKIYLA KAÇAMAKTA YAKALANMIŞTI

Daha önce PKK'nın Demokratik özerklik inşa etmek için sivil itaatsizlik eylemlerinde öncülük yapan Übeytullah Özmen, PKK özerkliğinin tartışıldığı 2011 yılı Ramazan Ayında ailesi ve çocuklarını Ankara'da bırakarak "Aşk Kaçamağı" yapmak için gittiği Bodrum'da yasak aşkı Ş.Ç. ile görüntülenmişti. O dönem BDP adına alternatif cuma namazları kıldıran sözde imam Özmen'in Ruhaşah Özmen'le evli olmasına rağmen yasak aşkıyla fotoğraflarının çıkması büyük tepkiye neden olmuştu.

SAHTE İMAMDAN "SAHTE İSLAM" BAŞLIKLI KONUŞMA

HDP'nin resmi internet sitesinde de "Din alimi" olarak tanıtılarak konuşmalarının çözümüne yer verilen Özmen'in "sahte İslam" konusunda anlattıklarına da geniş yer verildi. Sahte imam Özmen, konuşmasında Müslümanların ilkelerinden de uzaklaştığını söyledi.