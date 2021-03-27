Jandarmadan terör operasyonu: 2 tutuklama

Konuyla ilgili Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Terörizmin Finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan üç şahsa yönelik 19 Mart 2021 tarihinde Adıyaman Merkez İlçede operasyon yapılmış, şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Jandarmadaki sorgularının ardından savcılıkça mahkemeye sevk edilen şahıslardan A.E. ve M.Ş.E. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ederek finans sağlayan işbirlikçi yapılanmalara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." Şeklinde ifade edildi