Kocasını gizlice takip etti! Başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti.
ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi.
POLİS TARAFLARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.