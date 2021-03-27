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Giriş Tarihi: 27.3.2021 23:33 Son Güncelleme: 27.3.2021 23:37

Kocasını gizlice takip etti! Başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

DHA
Kocasını gizlice takip etti! Başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

'ın Ereğli ilçesinde H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını gizlice takip etti. Kocasının başka bir kadının evine girdiğini gören H.T., ortalığı birbirine kattı, mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen sakinleştirilemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çıkan kavgayı güçlükle ayırırken, karşılıklı şikayet üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi.

POLİS TARAFLARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kocasını gizlice takip etti! Başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı
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