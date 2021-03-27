Libya heyetini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle İstanbul Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan'ın, el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve heyetiyle görüşmesi saat 17.05'te başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Libya Başkanlık Konseyi'nin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirildi. İşbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu. Öte yandan, Vahdettin Köşkü'nün girişine Libya bayrağı çekilirken, Erdoğan, el-Menfi ve El Lafi ile fotoğraf da çektirdi.