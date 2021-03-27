Mansur Yavaş'ın buhar olan vaatleri! O videoları tek tek sildi...

Yavaş'ın; yerel seçimlerden önce Eryaman'daki açık hava toplantısı, Kahramankazan mitingi ve Sincan ilçesinde Şoförler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaların bulunduğu videoların silinmesi dikkat çekiyor.

"HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ" DEDİ, VİDEO KALDIRILDI

Mansur Yavaş, 20 Şubat 2019'da Sincan'da Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Yavaş burada, seçilmesi halinde kimseyi işten çıkarmayacağını belirterek, "Bakın siyasetin artık kirlenmesinden bıktık. Benim siyasi görüşüm bellidir, ne yapacağım bellidir. İşçi falan çıkartmayacağız. Bunu oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. 20 bin işçinin maliyeti 1 katrilyondur, neden çıkarayım. Herkes evine ekmek götürüyor. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş, şu iddialarda bulundu: "Yapılacak uygulama ile şoför esnafının fikirleri alınacak. Fuar merkezi bitirilecek. Organize sanayi desteklenecek. Sincan Metro'su Organize sanayine kadar uzatılacak." Yavaş'ın, söz konusu vaatlerinin bulunduğu videonun kaldırılması dikkat çekti.

220 KİŞİYİ ÇIKARDI, 2 BİN 700 KİŞİYİ DE İŞE ALDI

Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardı. 2 bin 700 kişiyi de işe aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın 'Ben rozetsiz başkan olacağım' dediğini hatırlatarak, "2 bin 700 CHP ve İYİ Partili'yi işe aldınız. Hani adam kayırma yoktu? Hani yandaşlık duracaktı? Hani belediyelerde adalet olacaktı?" diye sormuştu.

"ANKARA'DA YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ" DEDİ, VİDEOYA ULAŞILAMIYOR

Mansur Yavaş, 10 Mart 2019 tarihinde partisinin Eryaman'daki açık hava toplantısında konuştu. Yavaş, istihdamı arttırmayı hedeflediğini iddia ederek, "Ankara'da yoksulluğu bitireceğiz. İşverenleri iş arayanlarla buluşturacağız. Üreticileri tüketiciler ile buluşturacağız. Turizmi canlandıracağız" dedi. Mansur Yavaş'ın, söz konusu konuşmasının yer aldığı video da kaldırıldı.

KAHRAMANKAZAN VİDEOSUNU DA ULAŞILAMIYOR

Mansur Yavaş; Kahramankazan'da yaptığı mitingde şu iddialarda bulunmuştu: "Köyleri elektrik masrafından kurtarmak için güneş enerjisi sistemleri kurulacak. Kahramankazan, Çamlıdere, Kızılcahamam'da bulunan üreticilere satın alma garantisi verilecek. Satılamayan sütleri belediye alacak ve okullara dağıtılacak. Kızılırmak suyu Gölbaşı-Bala arasına verilecek ve bu bölgede sulu tarım yapılacak." Mansur Yavaş'ın, mitingde yaptığı konuşmanın videosu da kaldırıldı.

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

YAVAŞ, SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINI İSTEDİ

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra suya yüzde 80 zam yapılmasını istedi. ASKİ tarafından hazırlanan kademeli su teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelerek su fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 80 oranında zam yapmayı teklif etti. Ancak teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedildi.

"BİR KİŞİ İÇİN BİLE OLSA ULAŞIMIN DEVAM ETMESİ GEREKİR"

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinden önce ulaşımın bir hak olduğunu belirterek, "Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Okul bittikten sonra o hattı iptal etmişler. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" dedi.

ANKARALI ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS HATTI İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş-geliş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Söz konusu yazıda; "Kavaklı ilkokul ve ortaokulu öğrencileri okula gidiş-geliş saatlerinde verilen 316 Kavaklı Mahallesi-Hüseyin Gazi hattımızın yolcu potansiyelinin düşük olması ve kurum imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı şuan için verilmesi mümkün olmayıp ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilecektir" denildi.

YAVAŞ'IN BUHAR OLAN VAATLERİ

Ekonomi ve sosyal politika

"Ankara'da su fiyatlarını indirmek, öğrenci evlerine indirimli su, çiftçiye destek olacak Tarım Kart, kimsesiz engellilerin bakımı için Zihinsel Engelliler Yaşam Köyü, köylere sağlık merkezleri, evde çalışmak isteyen kadınlara yönelik iş olanakları, ucuz sağlıklı güvenilir gıdanın temin edileceği Halk Marketleri'nin kurulması, İngilizce Eğitim Köyü'nün kurulması"

Ulaşım

"5 sene içerisinde 58 kilometre metro hattı, 7 bin taksiciye ücretsiz tablet, Ulus ve Kızılay yeniden projesi kapsamında Ulus trafiğinin yerin altına inmesi, belli noktalardan Kızılay'a ücretsiz ulaşım ve belirli zamanlarda meydanın araç trafiğine kapatılması, makam araçlarını azaltmak ve araçlardaki çakarların sökülmesi, ev temizliğine çalışan kadınlara özel ulaşım kartı"

Çevre

"Belediye otobüslerinin elektrik enerjisine geçmesi, Ümitköy-Söğütözü-Atatürk Orman Çiftliği güzergâhında toplam 32 kilometrelik bisiklet yolu, barajlarda güneş panelleri, musluktan içilebilir su, sokak hayvanları için barınaklar, Atatürk Orman Çiftliği'nin Gençlik Parkı ile birleştirilerek Ankara'nın en büyük yeşil alan olarak Atapark projesi, Ankara çevresindeki her köye güneş enerjisi, Kızılırmak suyunun Mogan Gölü'ne kanalize edilmesi ile bölgede sulu tarıma geçilmesi"

Bilişim, spor ve kültür sanat

"Kamusal alanlarda internete ücretsiz ulaşım, Gölbaşı'nda kurulacak bilişim kenti, belediye konservatuarı kurulması, Gençlerbirliği ve Ankaragücü spor kulüplerinde kaynaktan futbolcu yetişmesini sağlamak, her semte bir kütüphane"