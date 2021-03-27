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Giriş Tarihi: 27.3.2021 12:48

sınırda 5 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırda 5 terörist etkisiz hale getirildi

sınırda yer alan Barış Pınar bölgesi taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi komandolar etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa sınırda yer alan Barış Pınar bölgesi taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi komandolar etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere teröristlerin taciz ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi komandolar etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. bildirildi.

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Şanlıurfa sınırda 5 terörist etkisiz hale getirildi
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