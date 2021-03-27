Şanlıurfa sınırda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırda yer alan Barış Pınar bölgesi taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi komandolar etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere teröristlerin taciz ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi komandolar etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. bildirildi.