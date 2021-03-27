Siyasiler de Milli Coşkuya ortak oldu

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'nın ardından grubun bir diğer güçlü ekibi Norveç'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0 yenmesi Türkiye'de büyük coşkuya nedeni oldu. Bu coşkuya ortak olan siyasiler de, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlar ile A Milli Takımımızı kutladılar.

İşte mesajlar şöyle:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: #BizimÇocuklar dolu dizgin. Tebrikler Türkiye