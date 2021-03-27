Siyasiler de Milli Coşkuya ortak oldu

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'nın ardından grubun bir diğer güçlü ekibi Norveç'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0 yenmesi Türkiye'de büyük coşkuya nedeni oldu. Bu coşkuya ortak olan siyasiler de, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlar ile A Milli Takımımızı kutladılar.
İşte mesajlar şöyle:
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: #BizimÇocuklar dolu dizgin. Tebrikler Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: #BizimÇocuklar yine harika. Yüreğinize sağlık Türkiye
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Efsane oyun, güzel seri, nazar değmesin Nazar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: #BizimÇocuklar yine gururlandırdı hepimizi. A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Helal olsun size!
Nurettin Canikli: #BizimÇocuklar Tebrikler Türkiye
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Tebrikler #Bizimçocuklar! 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla, dolu dizgin ilerliyoruz.
Çevre Bakanı Murat Kurum: A Milli Futbol Takımımız, Norveç karşısında da harika bir oyun ve güzel gollerle farklı bir galibiyet alarak yüzümüzü güldürdü. Tebrikler çocuklar, gururumuzsunuz #BizimÇocuklar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ayağınıza, yüreğinize sağlık #BizimÇocuklar
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Dünya Kupası elemelerinde Norveç'i de muhteşem bir skorla geçen Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Tebrikler #BizimÇocuklar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: #BizimÇocuklar yine şiir gibi. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i net bir skorla geçen A Millî Futbol Takımı'mızı kutluyorum. Gençler ayağınıza, yüreğinize sağlık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: #BizimÇocuklar yine sahnede! @MilliTakimlar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Haaland'tan korkan kaldı mı? #BizimÇocuklar karşılarında kim olduğuna bakmıyor. Kaleyi gören vuruyor. Korkulacak bir şey varsa #OzanTufan'ın şutlarıdır. Tebrikler Türkiyem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: #BizimÇocuklar muhteşem