Skandal afişe soruşturma

Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etmek amacıyla hazırlattığı afişlerdeki skandal ifadelere tepkiler sürüyor. Şahin'in imzasını taşıyan afişte, "İstanbul Sözleşmesi kimden korur? Okulda öğretmenin, karakolda polisin şiddet ve tacizinden korur" ifadeleri yer almış ve afişler kentteki bilboardlara asılmıştı.Öğretmen ve polisleri hedef tahtası haline getiren afişlere tepki yağdı. Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Semih Şahin, eğitimcileri hedef alarak, ne kadar rezil ve sefil bir adam olduğunu ortaya koymuştur" dedi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı da, "Tacizle ve tecavüzle anılan partinin üyeleri, herkesi kendileri gibi zannediyor" diye konuştu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Semih Şahin'i özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.