Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

"BURSA'MIZA TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN "

Bakan Kurum, Bursa'da yaşanan sel ile ilgili "Bursa Osmangazi ilçemizde Kavaklı Mahallesi'nde 7 bina aşırı sel ve yağışlar sebebiyle göçme tehlikesi yaşıyor. 7 binadaki vatandaşlarımızı Bursa Büyükşehir Belediyemizle yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortak bir çalışma yürüttüler. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sağlam güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Onları geçici olarak yaşamlarını sürdürebilmek adına misafirhanelerimizi onlara tesis ettik. Bu süreçte bakanlığımız, ekiplerimiz binaların boşaltılmasından sonra da detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. Vatandaşlarımızı burada can güvenliği riski olmadan oturabilmeleri temin etmek amacıyla da gerekli tedbirleri alacağız. Yaptığımız incelemede şayet burada oturma riski varsa diğer alanlarda, şehirlerde yaptığımız gibi Bursa'mızda Osmangazi ilçemizdeki 7 binamızı da boşaltmak suretiyle vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlarda sağlamış, temin etmiş olacağız. Ben Bursa'mıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.