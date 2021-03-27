Son dakika: Fahrettin Altun’dan SABAH’a Özgür Özel açıklaması: Hem anlamıyor hem karşı çıkıyor

HEM ANLAMIYOR HEM KARŞI ÇIKIYOR

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Fahrettin Altun, "Bu tür kafa karıştırıcı beyanlar kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif siyasetin karşımızdaki tezahürleridir. Bu ifadeler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ve hiç bir suretle de dikkate alınmamalıdır. Biz kamuoyunu doğru bilgilendirme vazifemiz gereğince, bu manipülatif söylemlere karşı doğruyu ve hakikati uygulamaya çalışıyoruz. Çok açık ve net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız da Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada da vurguladı. Geçmişte yürütmeyi Bakanlar Kurulu temsil ediyordu şimdi ise sayın Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Dolayısıyla bu sözleşmeden fesih kararı Cumhurbaşkanı kararı olarak karşımıza çıkmıştır. Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye bu sözleşmeyi fesih etme iradesini beyan etmiştir. Buradaki hukuki dayanak açık ve nettir. 9 sayılı milletler arasındaki anlaşmalarının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Cumhurbaşkanı kararnamesinin 3üncü maddesidir. Bu maddeyi okumadan, yönetim sistemimizi anlamadan hele ki bu sisteme saygı duyulmadan yapılan yorumlar gerçekten milli iradeye karşı yapılan yorumlardır. Bu yorumlar demokratik kültürle bağdaşmamaktadır. Yeni hükümet sistemimize karşı yapılan bu hamle bir saygısızlıktır. Bu direnç kabul edilemez bir dirençtir.' diye konuştu.