Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce açıkladı! O kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin paylaşımı şu şekilde;

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR DİYALOG

Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

İşte İnce'nin o açıklaması;

NE OLMUŞTU?

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın ilçede yürütülen koronavirüs denetimi sırasında bir dükkanda vatandaşa yaptığı uyarıda kullandığı dil büyük tepki çekmişti.