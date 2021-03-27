Son dakika haberi... Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz...

Veysi Uyanık

"ŞİKAYETTE BULUNDUM"

L.B. "Bu sürede rahatsızlığı olan çocuklarımı anneme bıraktım. 7 gün Ankara'da genel başkanla birkaç dakika görüşüp yaşadıklarımı anlatabilmek istememe rağmen hep ertelendim ve hiçbir şekilde randevu verilmedi. Oysa ben 6 senedir CHP Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı yapıyordum. Şu anda da Bitlis Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Buna rağmen hiçbir şekilde randevu alamayınca yazılı olarak dilekçemi genel merkeze bildirerek Bitlis'e döndüm ve şikâyette bulundum" dedi.