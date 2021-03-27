Son dakika... Kayınvalidesi ve kayınpederini boğarak öldürmüştü! Cesetler kokmasın diye bunu yapmış...

Son dakika haberi... Khodarahmi, "Shırın ile evlendikten sonra İran'dan ev aldık. Eşimin ailesine 30 bin lira borcum vardı. Evi, kayınvalidemin üzerine yaptık. Bu borç nedeniyle beni sıkıştırıyorlardı. Olay günü de evde tartıştık. Boğarak öldürdüm. İki ceset de buzdolabındaydı. Bir süre sonra cesetlerin kokacağını anlayınca olaydan iki hafta sonra derin dondurucu aldım" dedi.