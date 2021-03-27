Vadi kokladı, jandarma ele geçirdi! 50 milyon dozluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de yurtdışından kaçak yollarla getirilen maddelerin uyuşturucuya dönüştürülmek üzere depolandığı bir adrese operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 50 milyon dozluk uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli de gözaltına alındı. Dedektör köpeği Vadi'nin de katıldığı arama çalışmaları, jandarma kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde iki şüphelinin, uyuşturucu madde yapımında kullanmak üzere yurt dışından kaçak yollarla toplam 49 kilo sentetik cannabinoid getirttiğini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma, detaylı çalışmaların ardından iki şüphelinin kimliğini belirledi.

YAKALANMAMAK İÇİN 5 DAİRE KİRALAMIŞLAR



T.B. ve Y.K.'yi fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin izlerini kaybettirebilmek için farklı zamanlarda 5 ayrı adrese girip çıktığını tespit etti. Bölgede çalışmalarını sürdüren jandarma, takibe aldıkları T.B. ve Y.K.'nın, yurtdışından getirttikleri maddeleri Küçükçekmece'de bulunan bir adreste sakladıklarını tespit etti.

TAM 50 MİLYON DOZLUK UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR



Uyuşturucu zulası olarak kullanılan daireye operasyon düzenleyen jandarma, söz konusu adresi detaylı bir taramaya başladı. Dedektör köpeği Vadi'nin de katıldığı arama çalışmalarında bir dolabın içerisinde gizlenmiş halde 50 milyon dozluk bonzai imalatında kullanılabilecek 49 kilo sentetik cannabinoid ve bir hassas terazi ele geçirildi. Adreste bulunan T.B. ve Y.K. isimli iki şüpheli ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR



İstanbul Jandarma İl Komutanlığı'nce yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, haklarında "Uyuşturucu ve Uyarıcı İmal veya Ticareti", "Uyuşturucu Madde Temin Etmek" ve "Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. T.B. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.