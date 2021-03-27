Van’da 22 aile evlat nöbetinde

VAN'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 22'ye ulaşan aileler, eylemlerinin 5'inci haftasında HDP il binası önüne kadar yürüyüş yaptı. Gözü yaşlı aileler HDP il binasına yürüyerek burada "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganlarını attı. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. HDP il binasında olan HDP'liler ise bina önüne gelen annelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı.