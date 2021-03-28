41 kripto FETÖ’cüye tutuklama

İzmir merkezli 53 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY'nin, TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, soruşturmasında, 123'ü muvazzaf 146 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 184 şüpheliden 172'si yakalanarak gözaltına alındı. 172 şüpheliden 30'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 5 şüpheli delil durumu, 1 şüpheli de mükerrer işlem nedeniyle serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 136 şüpheliden 41'i mahkemece tutuklanırken, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i serbest bırakıldı.