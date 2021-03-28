600 milletvekilinin dağılımı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını hesapladı. Buna göre milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü.YSK'nın tespitine göre, 36 milletvekili çıkaracak Ankara üç, 97 milletvekili çıkaracak İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracak İzmir iki seçim çevresine ayrıldı. Pandemi salgını nedeniyle Anadolu'ya göçlerin artması sonucu İstanbul'da nüfus azalınca milletvekili sayısında düşüş yaşandı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye, Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e indi.