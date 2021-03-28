Ailemize sahİp çıkalım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batman'da, İl Müftülüğü'nce düzenlenen programda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerine ve gelecek vizyonuna katkı sunması bakımından bu buluşmaların önemine dikkat çeken Erbaş, insanlığın iyiliği için çalışmanın önemine değinerek, "STK'lar olarak hepimizin, milletimizin ve insanlığın hayrına olacak şekilde çalışmalar yapmamız önemli. Aksi halde kendi menfaatini öne çıkaran, kültür ve medeniyet değerlerimizi dikkate almayan bir yaklaşım, faydadan çok zarar verecektir. Kur'an-ı Kerim'de, 'İyilik ve takvada yardımlaşınız, düşmanlık ve günahta yardımlaşmayınız' buyuruluyor. İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar. Yeter ki biz çok çalışalım, iyilik yolunda olanlar çok çalışsın" dedi.Başkan Erbaş, İslam dünyasını zayıflatan unsurların farkında olmak gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:Irk, mezhep, meşrep, ideoloji kavgaları ve cehalet İslam coğrafyasını zayıflatan fitnelerdir. Kur'an şifadır, her derdimize devadır. Rabbimiz bizi uyarıyor, "Allah'a ve Resul'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyiniz. Sonra korkuya kapılır dağılırsınız da gücünüz gider. Sabrediniz, Allah sabredenlerle beraberdir", "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız". Akif, Allah kendisinden razı olsun, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez" diyor. Tefrikayı eğer beldemize, mahallemize, şehrimize, vatanımıza uğratmazsak başarılı olduk demektir.Gençlerimizi kitapla buluşturmalıyız. Kitap cehaletin ortadan kalkması için en önemli unsur. Gençlerimize ve çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi en güzel bir şekilde ulaştırmaya çalışalım. Aile olmazsa olmazımız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşan insanlar var. Onların en önemli hedefi bizim ailemiz, aile değerlerimiz. Ailemize sahip çıkalım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur.