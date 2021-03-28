Çirkin afişlere tepki yağdı

Bilecik'te,feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik kentin birçok noktasına afişler astıran CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'e tepki yağdı. Afişlerde, "İstanbul sözleşmesi kimden korur" başlığı altında "Okulda öğretmenden, karakolda polisten korur" şeklinde ibarelerin yer alması öğretmenlerin de tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, Şahin'e CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını hatırlattı.Bir kullanıcı ise, "Tacize ve tecavüze uğrayan kadınları, CHP'den kim koruyacak Başkan Şahin" şeklinde tepki gösterdi.