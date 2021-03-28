Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 573'üncü gününe girdi. Eylemi sürdüren aileleri, Berat Kandili programa için Batman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaret etti.

Beraberinde AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Vali Münir Karaloğlu ile birlikte ziyaret eden Erbaş, aileleri dinledi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, 14 yaşında kaçırılan oğlu Hamza Salim için eylemini sürdüren anne Zümrüt Salim, Erbaş'a "Oğlum Yüksekova'da hafızlık okuyordu, kandırıp dağa kaçırdılar. Din âlimi olmak istiyordu" dedi. Başkan Erbaş ise, "Evlatlarınıza kavuşacak günler yakındır. Bu beldede de Hz. Ömer döneminden buyana ezan hiç susmadı. Bundan sonrada ezanlar kıyamete kadar dinmeyecektir, Oğlunuza en kısa sürede kavuşacağınıza inancımız tamdır. Devletimiz büyük bir devlettir" ifadelerini kullandı.

"EVLADIN KURAN'A YENİDEN KAVUŞACAKTIR"

Evla nöbetini başlatan annelerden Ayşegül Biçer, 2 yıl önce oğlu Mustafa için eylemini sürdürdüğünü belirterek, "Benin oğlum 8 yaşından beri Kuran-ı Kerimi elinden düşürmüyordu. Kuran ile yatıp Kuran ile kalkıyordu. HDP ve PKK oğlumun beynini yıkayıp, bu binadan dağa kaçırdılar" dedi. Anne Biçer'i dinleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da, "İnşallah oğlun yeniden Kuran'a kavuşacaktır. Devletimiz büyük, buna inancımız tamdır. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımızdır" diye karşılık verdi.

"ANNELERİN ACILARINA ORTAK OLDUK"

Anneleri ziyaretinin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle dedi: "Diyarbakır annelerinin acılarına ortak olduk, onlara daima dua ediyoruz. Burada her daim olmasak ta, kalben onlarla birlikteyiz. En büyük acı evlat acısıdır. Diyarbakır anneleri, inşallah en kısa sürede evlatlarına kavuşacaktır. Anneleri tebrik ediyorum. Bu eylemi başlatıp cesaretle sürdürüyorlar. Tek amaçları evlatlarına kavuşmaktır. Devletimiz, bizler de her daim annelerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Devletimiz çok büyüktür bu problemi en kısa sürede çözecektir. Diyarbakır annelerinin evlat hasreti çocuklarına kavuşarak sona erecektir."