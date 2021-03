Gözler "Şu anda saat kaç?" sorusunun yanıtında! Yaz saati uygulaması ile şu an saat kaç, Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

Yaz saati uygulaması olarak da bilinen ve gün ışığından daha fazla yararlanabilmek amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama "Şu an saat kaç, saatler ileri alındı mı?" sorusu ile her yıl olduğu gibi vatandaşların gündemine geldi. Ülkemizde Bakanlar kurulu kararı ile 2016 yılında bu yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırıldığı bildirilmişti. Öte yandan Avrupa ülkelerinde halen devam etmekte olan bu düzenlemenin bugün gerçekleşeceği biliniyor. Bu kapsamda "Şu an saat kaç, Türkiye'de saatler ileri alındı mı?" soruları yanıt aramaya başladı.

ŞU AN SAAT KAÇ, TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ Mİ ALINDI?

Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde bugün başlayacak olan Yaz saati uygulaması ülkemizde 2016 yılında kaldırılmıştı. Uygulama yeniden ülke çapında gündemine gelirken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren detayları merak ediyor.