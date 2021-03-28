Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Normalleşme takvimi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihinde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yeni haftaya girmeden önce Kabine Toplantısı tarihi son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak 15 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Kabine Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.

Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.

Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.