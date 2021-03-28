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Haberler Gündem Haberleri Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.3.2021 07:27 Son Güncelleme: 28.3.2021 07:27

Bu hafta yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı tarihi belli oldu mu?

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanan sorusunun yanıtı yeni haftanın gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Tavsiye kararlarının ilk etapta Bilim Kurulu Toplantısı’nda ele alındığı sonrasında ise Kabine’ye aktarıldığı biliniyor. Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürerken yasak ve kısıtlamalar, aşı çalışmaları, korona risk haritası gibi önemli konular kritik toplantıda yer alıyor. Bu bakımdan; ne zaman yapılacak, saat kaçta? Yeni haftanın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler!

Mart ayının başında kademeli normalleşme sürecine gidilmiş ve yasaklar risk durumuna göre 4 gruba ayrılmıştı. O tarihten bugüne kadar süreç benzer şekilde ilerlerken yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı da sorgulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YÜZDELİK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.

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Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?
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