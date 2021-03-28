Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Mart ayının başında kademeli normalleşme sürecine gidilmiş ve yasaklar risk durumuna göre 4 gruba ayrılmıştı. O tarihten bugüne kadar süreç benzer şekilde ilerlerken yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı da sorgulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi!
Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YÜZDELİK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.