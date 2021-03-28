Kadıköy Belediyesi kapatma kararı almıştı! Yasaktan sonra lokale gelen kulüp yöneticileri şoka uğradı

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi'nin 10 yıldır ilçedeki gençlere hizmet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı amatör Koşuyolu Spor Kulübü'nü kapatmaya çalıştığı ortaya çıkarmıştı. Başta kulüp yönetimi olmak üzere birçok kişi yaşanan olaya tepki gösterse de belediye yetkililerinin akıl almaz bir şekilde kulübün lokaline el koyduğu öğrenildi. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Kadıköy Belediyesi Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı amatör Koşuyolu Spor Kulübü'nün lokaline gizlice girdi, kapı kilidini değiştirdi, içerideki eşyaları aldı. Gördükleri karşısında şoke olan kulüp yöneticileri soluğu karakolda aldı.

Kadıköy Belediyesi 10 yıllık spor kulübünü kapatıyor



"İZİNSİZ BİR ŞEKİLDE DERNEĞİMİZE GİRİP BİZE AİT EŞYALARI ALDILAR"

Koşuyolu Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Metin Karabiber yaşanan olaydan sonra Acıbadem Polis Merkezi'ne gidip sorumlulardan şikayetçi oldu. Karabiber karakolda verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"28 Mart Pazar günü saat 09:00'da sıralarında Koşuyolu semtinde bir tanıdığım beni cep telefonumdan arayarak derneğimizin bulunduğu binada hareketlilik olduğunu söyledi. Bunun üzerine derneğimizin bulunduğu binaya gittiğimde derneğimizin dış giriş kapısını anahtar ile açamadım. Açamayınca kapının kilit göbeğinin değiştirilmiş olduğunu anladım ve derneğin kapalı olan penceresinden içeriye baktığımda dernekte bulunan ve derneğimize ait eşyaların olmadığını, eşyaların boşaltılmış olduğunu gördüm. Kapının kilit göbeği değiştirilmiş olduğu için derneğin içine giremedim. Bu sebeple derneğimize ait hangi eşyaların alındığını tam olarak tespit edemedim. Derneğimizin bulunduğu bina içerisinde çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon ve bunun gibi eşyalar bulunmaktaydı. Pencereden baktığımda, pencereden gözüken derneğin salon kısmında bulunan maddi değerlerini tam olarak bilmediğim 3 adet yuvarlak, 4 adet dört köşe olmak üzere toplamda 7 adet masa, 50 adet civarı deri kaplamalı ahşap sandalyenin yerinde olmadığını gördüm. Öğrendiğim kadarıyla Kadıköy Belediyesi ve zabıta ekiplerinin derneğimizde bulunan eşyaları boşalttığını ve aldığını öğrendim. Ben pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağının olduğu ve derneğin boş olduğu zamanda, tarafımıza haber verilmeden, herhangi yazılı ve resmi bir tebligat yapılmadan, izinsiz bir şekilde derneğimize girip derneğimize ait eşyaları alan Kadıköy Belediyesi ve sorumlularından yetkilisi olduğum Koşuyolu Spor Kulübü Derneği adına davacı ve şikayetçiyim."