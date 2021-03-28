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Giriş Tarihi: 28.3.2021 12:51

Kritik il 'de denetimler yoğunlaştırıldı

AA
Kritik il Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan 'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, sürücülerin evraklarını inceledi, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ekipler, marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşları uyardı.

Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parklarına ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklara girişe de izin verilmiyor.

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Kritik il Edirne'de denetimler yoğunlaştırıldı
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