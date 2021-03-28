‘Millete hadsizce parmak sallama’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih bildirimine ilişkin Halk TV'de açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. Sözleşmenin fesih bildiriminin Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştığını belirten Altun, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalkacağını hatırlattı. Özel'i, Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi'ni okumaya çağıran Altun, "Zahmet olmazsa 9 sayılı Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi'ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama" ifadesini kullandı.