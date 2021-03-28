PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı

Talat Minaz, 1993'te 14 yaşındayken Siirt'in Kurtalan ilçesinde PKK tarafından kaçırıldı. Henüz lise 2 öğrencisiyken örgütten kaçarak kurtulan Talat Minaz'ın babası ise eve döndükten 4 ay sonra kayboldu.Yıllardır babasını ararken 8 ay önce, 1995'te teslim olan Kurtalanlı O.C. isimli bir PKK'lının ifadesine ulaştı. Terörist ifadesinde, Minaz'ın babası İbrahim Minaz'ın örgüt tarafından kaçırıldığı, Şeyh Ömer Dağı'nda kurulan sözde mahkemede sorgulanıp, işkenceyle öldürülerek infaz edildiği anlatılıyordu. Cezaevindeki teröriste mektupla ulaşan Talat Minaz, babasının Şeyh Ömer Dağı'nda su kuyusunun yakınlarına gömüldüğü bilgisini aldı.Savcılığa yapılan başvuru sonrasında söz konusu yerde yapılan kazılarda ise kemik parçalarının yanı sıra ayakkabı ve pantolon gibi eşyalar bulundu. Bulunan kemikler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık ilk olarak adli tıptan, kazılarda çıkan kemiklerin ne kemiği olduğunun tespit edilmesini istedi. Aile yaklaşık üç aydır adli tıptan çıkacak sonucu bekliyor.14 yaşında terör örgütünden kaçan, 27 yıldır da babasını arayan Talat Minaz, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: Gara'daki şehitleri duyunca babam aklıma geldi. Günlerce etkisinden çıkamadım. Babama da aynı zulmü yaptılar. Diyarbakır annelerini de ne zaman haberlerde görsem etkileniyorum. Onları ziyarete gideceğim. Neler çektiklerini ben biliyorum. Düşünün, 14 yaşındayken kaçırıldım. Bana verdikleri Kalaşnikof silah benden iki, üç parmak uzundu.