PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı





Savcılığa yapılan başvuru sonrasında söz konusu yerde yapılan kazılarda ise kemik parçalarının yanı sıra ayakkabı ve pantolon gibi eşyalar bulundu. Bulunan kemikler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık ilk olarak adli tıptan, kazılarda çıkan kemiklerin ne kemiği olduğunun tespit edilmesini istedi. Aile yaklaşık üç aydır adli tıptan çıkacak sonucu bekliyor.