Son dakika haberleri... Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının da devam ettiği virüste, 3. dalga korkusu yaşanıyor. Özellikle virüsün birden çok mutasyona uğraması bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkemizde de vaka sayısı artış göstermeye devam ederken, yetkililerden, maske, mesafe ve temizlik uyarıları peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı, bugünün verilerini de açıkladı. İşte 28 Mart koronavirüs tablosu vefat ve vaka sayıları...
28 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 76'a yükseldi.
Toplamda 37 milyon 877 bin 236 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 109 testten, 29 bin 58 yeni vaka sayısı, bin 305 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 3 milyon 208 bin 173 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 164 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 957 bin 93'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 968 olduğu açıklandı.
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 151 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 923'e yükseldi. Toplamda 37 milyon 657 bin 127 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 214 testten, 30 bin 21 yeni vaka sayısı, bin 281 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 179 bin 115 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 892 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 939 bin 929'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 886 olduğu açıklandı.