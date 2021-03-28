Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 76'a yükseldi.

Toplamda 37 milyon 877 bin 236 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 109 testten, 29 bin 58 yeni vaka sayısı, bin 305 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 208 bin 173 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 164 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 957 bin 93'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 968 olduğu açıklandı.

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