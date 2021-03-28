Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum
Giriş Tarihi: 29.3.2021 01:42

Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum

Başkanı Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA