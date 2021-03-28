Yargıdaki hainlerin cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç ve eski Danıştay üyesi Hasan Demir'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Kılıç ve Demir hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemelerini tamamladı. Kurul, her iki sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarını onadı. Kılıç ve Demir'in FETÖ tarafından Yargıtay ve Danıştay'daki görevlerine getirildikleri ortaya çıkmıştı.