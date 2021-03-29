17 kilo zehirle yakalandılar! 54 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan 93 uyuşturucu satıcısından 54'ü tutuklandı. Sekiz farklı türde 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 54 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Baskın düzenlenen adreslerde sekiz farklı türde toplam 17 kilo 559.4 gram uyuşturucu madde, dokuz bin 609 adet sentetik ecza, 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 26 kök Hint Keneviri, dört ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 100 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 965 lira nakit para da bulundu.