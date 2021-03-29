İBB'nin 20 aydır bitiremediği yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 aydır Beylikdüzü-Avcılar arasında devam eden yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı. Bitmeyen yol çalışması özellikle iş çıkışı saatlerinde trafiği olumsuz etkiliyor.

Kısa sürede geçilebilecek bin 800 metrelik Avcılar-Ambarlı Liman bağlantı yolu, çalışmalar yüzünden bazen saatlerce sürüyor. Vatandaşlar çalışma saatleri esnasında iş makinelerinin başıboş bırakıldığını ve iş makinelerinin trafik için tehdit oluşturduğunu belirterek can güvenliklerinin de yok sayıldığını söyledi.

Ayrıca Haramidere-Ambarlı Liman Yolu Caddesi kesişimindeki yol kavşak çalışmasının ihale tabelasında işin keşif bedeli ve bitiş süresini zorunlu olmasına rağmen yazmaması dikkat çekti.