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Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:55 Son Güncelleme: 29.3.2021 16:10

İBB'nin 20 aydır bitiremediği yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı

Şerif Can Şerif Can
İBB'nin 20 aydır bitiremediği yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı

İBB’nin Haramidere-Ambarlı Liman Yolu Caddesi’nde yaklaşık 2 yıldır devam eden yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı. Ayrıca ihale tabelasında işin keşif bedeli ve bitiş süresinin zorunlu olmasına rağmen yazmaması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 aydır Beylikdüzü-Avcılar arasında devam eden yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı. Bitmeyen yol çalışması özellikle iş çıkışı saatlerinde trafiği olumsuz etkiliyor.

Kısa sürede geçilebilecek bin 800 metrelik Avcılar-Ambarlı Liman bağlantı yolu, çalışmalar yüzünden bazen saatlerce sürüyor. Vatandaşlar çalışma saatleri esnasında iş makinelerinin başıboş bırakıldığını ve iş makinelerinin trafik için tehdit oluşturduğunu belirterek can güvenliklerinin de yok sayıldığını söyledi.

Ayrıca Haramidere-Ambarlı Liman Yolu Caddesi kesişimindeki yol kavşak çalışmasının ihale tabelasında işin keşif bedeli ve bitiş süresini zorunlu olmasına rağmen yazmaması dikkat çekti.

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İBB'nin 20 aydır bitiremediği yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı
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