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Haberler Gündem Haberleri 29 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 29.3.2021 20:04 Son Güncelleme: 29.3.2021 20:04

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29 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 2020 yılının ilk aylarında etkisini göstermeye başlayan kovid-19 virüsü ile ilgili "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. son koronavirüs tablosu verilerine göre ’de vaka sayısı 29 bin 058 olarak açıklanırken, bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri son dakika formatıyla duyuruluyor. En güncel koronavirüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı detayları.

Türkiye'de ilk vaka teşhisi 11 Mart 2020 tarihinde konulan covid-19 virüsünün etkileri halen sürerken pandemiye ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla ilk vakadan itibaren, güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak paylaşılıyor. Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri ise öğrenilmek istenerek son dakika 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan son dakika 29 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri açıklandığında burada olacak.


28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 058
  • HASTA SAYISI: 1.305
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 164

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

27 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 30 bin 021
  • HASTA SAYISI: 1.281
  • VEFAT SAYISI: 151
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 892

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 081
  • HASTA SAYISI: 1.253
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 208


25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 731
  • HASTA SAYISI: 1.210
  • VEFAT SAYISI: 157
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 762
  • HASTA SAYISI: 1.142
  • VEFAT SAYISI: 146
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761
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29 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
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