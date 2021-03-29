29 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Türkiye'de ilk vaka teşhisi 11 Mart 2020 tarihinde konulan covid-19 virüsünün etkileri halen sürerken pandemiye ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla ilk vakadan itibaren, güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak paylaşılıyor. Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri ise öğrenilmek istenerek son dakika 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan son dakika 29 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri açıklandığında burada olacak.