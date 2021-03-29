AB Liderler Zirvesi’ndeki Türkiye detayının perde arkasını uzmanlar SABAH’a değerlendirdi

"TÜRKİYE, PANDEMİYE RAĞMEN MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKTI"

- Bir takım ülkelerin "Mülteciler için verdiğiniz sözü tutmadınız" çıkışları vardı. "Türkiye'ye mülteciler için vadettiğimiz parayı göndermeliyiz" diyorlardı. Bunun için ne düşünüyorsunuz?

2016 Mart'ında yapılan anlaşmayla birinci yıl için 3 milyar avro, ikinci yıl için 3 milyar avro verilecek denildi. Türk hükümetinin cebine girecek bir para değildi. Bu neticede, sığınmacıların ihtiyaçlarının kısmen –Türkiye'nin bir parça yükünü azaltacak- karşılanmasını sağlayacak bir meblağ idi. Bunun hem kullandırılış tarzı hem de tahsisindeki gecikmeler göze alındığı zaman sanki kerhen yapıyorlarmış gibi davranıyorlar.

6 milyarın tümünün geldiğini sanmıyorum ben. 3 – 4 milyar avro oldu belki. Bir hesap yapmışlar, eğer bu bizdeki 3 milyon 600 bin Suriyeli Avrupa ülkelerinde olsaydı 100 milyar avro masraf olacakmış. Yani bize çok ucuza getirdiler. Biz çok ciddi yükler altına girdi. Pandemi döneminde bile Türkiye'nin sesi çıkmadı. Çeşitli sesler çıkaranlar var ama genel olarak Türkiye insanları bağrına bastı. Bir problem de yaşamadık. Bazı tepkiler oldu. O da kamuoyunda farklı yansıtılmasından kaynaklanıyor. Böyle bir durum karşısında Avrupalıların "Biz ne yaptık?" diye düşünmesi gerekiyor. Aksi halde bir sonuç çıkmayacak. Söz veriyorsunuz, ondan sonra tamamen farklı bir tavır sergiliyorsunuz.

"DIŞ POLİTİKADA ÇOK BAŞARILIYIZ"

Bizim Batı ülkeleri ile olan genel sorunumuz; milli çıkarlarımıza sahip çıktıkça, yeni biçimlerde ortaya çıkacaktır. Fakat güçlendikçe, inanıyorum ki hasım gibi görünen ülkeler saygı da duyacak. Neticede Türkiye'nin politikası bu istikamette. Son derece başarılı bir dış politika izliyoruz. Kendi çıkarlarımıza sahip çıkıp başkalarına boyun eğmedikçe çok farklı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu ilişkiler o zaman biraz daha farklı noktaya gelecek. Aynı hizadan birbirimize bakar duruma geleceğiz. Bize tepeden bakmaya alışmışlar. Bakamayınca da bu sefer endişe, hezeyan ve tedirginlik içine giriyorlar. Türkiye kimseyle kötü olma niyetinde olan bir ülke değil. Her zaman barışçıldır. Ama kendi milli çıkarlarını korumak adına tavrından taviz verecek değildir.





"BELİRLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRENLERE SINIRLI SERBEST DOLAŞIM HAKKI VERİLECEK"

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı:

-Sınırlı serbest dolaşım kavramı bize neyi ifade ediyor?

Belirli şartları yerine getirenlere sınırlı serbest dolaşım verilecek. Orada bir mekanizma olacak. Belirli bir gelir düzeyi olan iş adamları, akademisyenlere sınırlı serbest dolaşım hakkı verilecek. Burada Avrupa Birliği'nin temel konusu, Türkiye'den Avrupa'ya yönelik çok ciddi bir iş gücünün yaşanması. Böyle bir korkuları var. Aşırı sağın yaymış olduğu bir korku var. O da 'Türkler buraya gelip geri dönemeyecekler' korkusu. Serbest dolaşım 90 günle sınırlı tutuluyor. Çalışma izni veya herhangi bir hak verilmiyor. Avrupa Birliği şu an için böyle bir mekanizme düşünüyor.

"AB TERÖRLE MÜCADELEDE ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

-Liderler, iklim ve terörle mücadele gibi ortak çıkar alanlarında Türkiye ile üst düzey diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak AB üyesi Fransa'nın YPG'yi DEAŞ ile mücadele bahanesiyle desteklemesi bu konuda sorun çıkarır mı? AB kendisiyle çelişiyor diyebilir miyiz?

Avrupa'nın terörle mücadeleden anladığı DEAŞ veya El-Kaide ile mücadele. Kendilerini vuran terör örgütleri ile mücadeleyi kastediyorlar. Türkiye'yi vuran terör örgütlerini değil. Bu konuda Türkiye'yi anlamamakta ısrar ediyorlar. Çifte standart uyguluyorlar. Kendileriyle çelişiyor. Onun öncesinde Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını çok sert bulduklarını ve bunu yumuşatması gerektiğini söylemişlerdi. Bunu diyen devletler, Almanya, Fransa ve Avusturya terörle mücadele yasalarını her geçen gün daha da sıklaştırıyor.

"ORTAK ÇIKARLARIN ÖN PLANDA TUTULDUĞU BİR DÖNEM OLACAK"

-Bu liderler zirvesi sonrası AB-Türkiye ilişkileri nasıl şekillenir?

Kriz döneminden çıkılacağını düşünüyorum. Karşılıklı çıkarlar söz konusu olacak. Ortak çıkarların ön planda olacağı bir sürece giriyoruz. En önemli konular, göç, mülteciler, terörle mücadele ve ekonomi olacak. Üyelik konusundan ziyade ikili ilişkilerin, ortak çıkarların ön planda tutulduğu bir dönem olacak.

Avrupa Birliği bildiğiniz gibi

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