AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz"

"Bir başka cephede, yani daha önce birçok gerginliğin bulunduğu Türkiye-AB ilişkilerinde ise haberler bir nebze daha iyi." ifadesini kullanan Borrell, geçen hafta başında AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

TÜRKİYE İLE AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Bütün bunları ve Kıbrıs konusunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen haftaki Brüksel ziyaretinde konuştuklarını aktaran Borrell yazısında, "Şuna ikna oldum ki daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." ifadesine yer verdi.