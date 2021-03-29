Bıçaklı sopalı kavga: 6 gözaltı

İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan katlı otopark mevkiSinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde alkollü olduğu iddia edilen iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

EMNİYET EKİBİ KAVGAYI AYIRDI

Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.Çevrede olayı gören bölge sakinleri hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda emniyet ekibi, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırdı.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Kavga nedeniyle 6 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari ceza uygulanırken ruhsatsız tabanca bulundan A.K.'ye ayrıca adli işlem yapıldı.