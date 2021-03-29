CHP’li başkandan görülmemış pişkinlik





Gazetecilerin seçim vaatlerinin en başında gelen raylı sistem projesini sorması üzerine Başkan Sertaslan, "Arkadaşlar bakın, bunların hepsi bizim işimiz değil. Evet, Endüstri Meslek Lisesi dedim mesela ama benim işim mi Endüstri Meslek Lisesi yapmak, Hayır. Denizden hastane altına kadar hafif raylı sistem dedim ama buda bizim işimiz değil. Ama bu yapılsın diye her şeyi yapacağız.