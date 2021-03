Helvacı: Yerel Basın Güçlendirilmelidir

Kadirşinas Adıyaman halkıyla bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Helvacı; "Bizim medya gücümüz yok, bizim Para gücümüz yok bizim tek gücümüz teşkilat gücümüz. Gittiğimiz bir ilde evet ben Fatih Erbakan'ı tanıyorum, Yeniden refah partisini biliyorum diyorsa bu başta il başkanımız başta olmak üzere il teşkilatlarımızın nasıl canla başla çalıştığını, milletimizle kucaklaştıklarını, milletimize yeniden refah partisinin program ve projelerini gösterdiklerini gösterir" dedi.



YERELİN SORUNUNU ANCAK YERİNDE TESPİT EDEBİLİRİZ



Yerel basını çok önemsediklerini ve bu bağlamla özellikle yerel basını ülkemizin haber konusunda kılcal damarları olduğunu düşündüklerini dile getiren Helvacı; "Ulusal kanalar, ulusal medya Adıyaman'ın yerelde bir sorunu gündeme taşıyıp çözümü konusunda projeler geliştiremez. Doğruyu ve yanlışı yerel gazeteler veya unsurlar kadar daha iyi bilemez. Bu bakımdan yerel basının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu Adıyaman'ın, Yogat'ın, Çorum'un, Mardin'in, Malatya'nın ve Diyarbakır'ın sorunlarını birinci ağızdan milletimize duyurmak çok önemli. Bu noktada iş dönüyor dolaşıyor siyasetçilere geliyor. Biz yeniden refah partisi olarak özellikle yerel basının teşkilatlarımız tarafından takip edilmesi bu takip neticesinde bu sorunların tespit edilmesi, bunun ilgili kurullarımız tarafından çözüme kavuşturulması konusunda genel başkanımızın talimatı var. Basın ve siyaset birbirini tamamlayan iki unsurdur. Bunu maalesef biz her yerde göremiyoruz. Ancak yeniden refah partisi bunu kendisine dert ettiği için il teşkilatlarımızda yereldeki basınla sürekli irtibat halindeler. Adıyaman'ın sorununu Ankara'dan bilinemez, bilinmediği içinde çözülemez. Biz bu çalışmaları bunun için yapıyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz her şeyi kendi yerinde görüyoruz, tespit ediyoruz" dedi.



ANADOLUYU KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ



Sorunları yerinde tespit etmek için sürekli sahada olduklarını dile getiren Helvacı; "Kısmet olursa yakın bir zamanda 81 ile 81 proje'yi hayata geçireceğiz. Bu proje Ankara'da oturarak hayata geçirilemez. İl teşkilatlarımız, il başkanlarımızın halkamızla, esnafımızla, basınımızla, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir hukukumuz olacak ki o sorunları sağlıklı bir şekilde tespit edip, çözümlerini de sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilesiniz. Bu bağlamda bugün Adıyaman'a geldik başkanımızın davetiyle, sizlerde bizleri misafir ettiniz. Allah razı olsun. Yeniden Refah Partisi olarak sorunları bizzat yerinde tespit etmek için genel başkanımız başta olmak üzere bizler Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Milli kaynaklar1 kitabımızı hazırladık ülkemize katkı sunacağına inandığımız bu kitabımızı herkesle paylaşacağız. Biz milli görüş geleneğinden, Erbakan hocamızın geleneğinden geldiğimiz için biz bu projeleri hazırladık bizden başka kimse bilmesin düşüncesi içinde değiliz. Tam tersine herkesin bilmesini, faydalanmasını istiyoruz. Kim yaparsa yapsın ona destek olalım istiyoruz. İkinci kitabımız ise Türkiye'nin sorunları ve çözümleri. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını tespit ettik. Onlara çözümler ürettik. Çok kısa sürede milletimizin de bu projeleri benimseyecek ve genel başkanımız Fatih Erbakan ile birlikte Yeniden Refah partisini iktidara taşıyacaktır" şeklinde konuştu



ADIYAMAN İGD İNTERNET MEDYASINDAKİ BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURACAKTIR



Günümüz medyasının her geçen gün kendisini yenileyerek yoluna devam ettiğini ve Adıyaman'da yeni kurulan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler derneğinin de bunun en güzel örneği olduğunu belirten başkan Helvacı; "Adıyaman'da internet medyasını bir çatı altında toplayan bir derneği faaliyete geçirmiş olmanız bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Günümüz internet çağı ve bağlamda derneğiz Adıyaman'da çok büyük bir boşluğu dolduracaktır. İl teşkilatımız, il başkanımız sizlerle bizler arasında sürekli köprü vazifesi görmekte Ankara'da olmamıza rağmen derneğinizin açılışından haberdar olduk. Rabbim muvaffak eylesin. Kuran'ı kerimde derki; Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Dolayısıyla bizimde partimizin ismi yeniden refah partisidir. Sizde dernek olarak yeniden başladınız inşallah Allah sizlerde ve bizlere de yardım etsin. Su alan bu gemiyi bir an evvel tamir, tadil edip Erbakan hocamızın geçmişte yaptığı gibi bir düzlüğe çıkararak aziz milletimizin nefes almasını sağlayarak dünyadaki kan ve gözyaşının, zulmün bir nebze durdurulması için çalışıyoruz. İnşallah milletimiz yetki verdiği takdirde Erbakan hocamızın döneminde olduğu gibi halkımızı refaha kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Milletimiz o günlerden bu günlere çok önemli badireler atlattı, şimdi de bu ekonomik kriz ve pandemi sürecini de en güzel şekilde atlatacaktır inşallah. Bolluk, bereket günlerine inşallah yeniden refah partisi il yine bir Erbakan ile ve değerli basınımızın desteğiyle kavuşacaktır" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği başkanı Metin Harıkçı; "Merhum Necmettin Erbakan'ın evladı olan ve Milli görüş geleneğinden gelen Fatih Erbakan'ın genel başkanlığında kurulan Yeniden Refah Partisi kurulduğu günden bugüne milletin gönlünde taht kuran bir parti konumuna geldi. Yaptığı ilk kongrede 44 bin kişinin üstünde katılım ile Türk siyasi tarihinin en büyük kongrelerinden birini gerçekleştirerek adını duyurmuştur. Yeniden Refah partisi Adıyaman il teşkilatı ilimizde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürerek Adıyaman'da kısa sürede adından söz ettiren bir parti konumuna gelmiş durumdalar. Bugünde genel başkan yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı başkanla bizlere nezaket ziyaretinde bulundular. İlimize dair bir çok konuyu birlikte konuştuk. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı'ya, İl Başkanı İsmail Demir'e, İlçe Başkanı Özcan Bozkurt ve beraberindeki heyete şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" dedi.