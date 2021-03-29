İletişim Başkanlığından Cumhuriyet gazetesine yalanlama! “Düzmece haber hayal mahsulü senaryo”

"TAMAMEN UYDURMA VE HAYAL MAHSULÜ BİR SENARYO"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker'in açıklaması şöyle:



"Cumhuriyet gazetesi, en temel gazetecilik ilkelerini hiçe sayan habercilik anlayışıyla bugün ibretlik bir yalan habere daha imza atmıştır."

"Bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamlarının başına 'başkanlık' eklenmesini istediği, Fahrettin Altun'un ise bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı' şeklinde tamamen uydurma ve hayal mahsulü bir senaryoyu maalesef okurlarına haber diye sunan Cumhuriyet gazetesi, gerçek dışı diyaloglar üzerinden 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 'başkanlık' özlemi bitmiyor' tezviratına yer vermiştir.."



"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlıklarımız, başkanlıklarımız, ofislerimiz ve diğer kurumlarımızla yakın ilişki ve iş birliği içindedir."



"Başkanlığımızın 'devletin söylem birliğini tesis etmek', 'kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek' fonksiyonları doğrultusunda, en önemli paydaşlarımızdan biri olan basın ve halkla ilişkiler müşavirlerimizle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un başkanlığında bir araya gelinen toplantılarda da Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine fikir teatisinde bulunulmaktadır."

"Söz konusu toplantılar dışında da karşılıklı istişare ve eş güdüm içerisinde etkin koordinasyon mekanizmaları işletilmektedir. Ancak hiçbir toplantıda Cumhuriyet gazetesinin yazdığı gibi bir diyalog kesinlikle gerçekleşmemiştir."



"5. KOL FAALİYETİ"



"Kamuoyunca yalan, iftira ve çarpıtma haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesinin yeni bir düzmece haber yaparak aleyhe algı oluşturma çabası, her şeyden önce kendi okurlarına yaptığı büyük bir saygısızlıktır."



"'Operasyon haberciliğini', bir başka deyişle 'medya tetikçiliğini' gazetecilik olarak sunan Cumhuriyet gazetesinin söz konusu haberleri, dünyanın her yerinde ancak ve ancak "5. kol faaliyeti" olarak değerlendirilebilir."



"Devlet kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi dezenformasyon üzerine kurulu yayınlarla yıpratma çabalarının karşısında durmaya ve Türkiye'nin iletişimi için güç birliği yapmaya devam edeceğiz."