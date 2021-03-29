Gözler kritik toplantıda... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile normalleşme kararları bekleniyor!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantının üzerinden iki hafta geçerken Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, saat kaçta gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs risk haritası içinde yer alan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre belirlenen kısıtlamalar, 'yerinde karar' dönemiyle hayata geçerken gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihine çevrildi…
Kabine Toplantısı tarihi son günlerde milyonların gündemi olurken yeni kararların alınması bekleniyor. Yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında koronavirüs ana gündem maddesi olacak ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında kritik iller için yeni değerlendirmeler yapılacak. Son olarak 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merak edilirken detaylar şöyle;
Yeni haftaya girmeden önce Kabine Toplantısı tarihi son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak 15 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Kabine Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.
Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.
Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.