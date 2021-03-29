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Haberler Gündem Haberleri Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi nasıl ve ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 00:59 Son Güncelleme: 30.3.2021 00:59

, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi nasıl ve ne zaman yapılacak?

Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi nasıl ve ne zaman yapılacak?

Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı , ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı. Yeni koronavirüs risk haritasını da paylaşan Başkan Erdoğan, kırmızı renkle gösterilen illerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının süreceğini, kafeler, lokantalar ve restoranların ramazan ayı boyunca paket servisiyle sınırlandırılacağını da duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan’ın bu işletmelere 1500 TL’lik destek yapılacağını da açıklaması sonrasında , restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk göstermeye başladı. Merak edilen Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin önemli kararlar alınan bugünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, alınan kararlar ulusa sesleniş konuşmasında son dakika olarak açıklandı. Buna göre paylaşılan Türkiye koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renkli illerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek ve ramazan ayı boyunca paket servisiyle sınırlandırılacak olan kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek ödemesi yapılacağının da duyurulması sonrasında Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE 1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ile ilgili son dakika detayları şöyle;

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır. detayları yer aldı.

1500 TL'lik desteğe başvuruların ne zaman, nereden yapılacağı ve önceden başvuru yapanlara direk olarak ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin detaylar, yapılacak resmi açıklamayla açıklığa kavuşacak.

  • Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlardan detaylar şu şekilde;
  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

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Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi nasıl ve ne zaman yapılacak?
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