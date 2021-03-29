Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi nasıl ve ne zaman yapılacak?

Ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin önemli kararlar alınan bugünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, alınan kararlar ulusa sesleniş konuşmasında son dakika olarak açıklandı. Buna göre paylaşılan Türkiye koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renkli illerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek ve ramazan ayı boyunca paket servisiyle sınırlandırılacak olan kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek ödemesi yapılacağının da duyurulması sonrasında Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE 1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ile ilgili son dakika detayları şöyle;