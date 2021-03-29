Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim." dedi.

ANLAŞMALARI VAR EDEN MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN GÜCÜDÜR

Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti Sevr'i başka anlaşmalarla yok etmedi. İstiklal Harbi'nde verdiği canlarla döktüğü kanlarla yırtıp attı. Anlaşmaları var eden milletimizin ve devletimizin gücüdür." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Endüstri 5.0'ın konuşulduğu dünyada, teknoloji, ekonomi için hayati önem taşıyor. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak özellikle gençlerimizi bu alanlara yönlendirmeli, daha fazla teşvik etmeli, onlar için daha fazla zemin oluşturmalıyız." diye konuştu.

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"GENÇLERİMİZİN BU ALANLARDA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR YAPACAKLARINA DAİR GÜVENİM SONSUZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli bütün teknolojilerin menşeinde var olan 'yazılım ve kodlama' erbabına yakın gelecekte daha çok ihtiyacımız olacağının farkındayız. Bugün ortaokul seviyesinde kodlama öğrenen çocuklarımızın varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerimizin bu alanlarda öncü çalışmalar yapacaklarına dair güvenim sonsuz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder." sözlerini kullandı.

Şentop, "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır." dedi.